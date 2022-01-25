Son dakika... Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'da elektrik kesintileri yaşanıyor

Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'da elektrik hatlarında yaşanan voltaj düşüklüğü nedeniyle kitlesel elektrik kesintileri yaşanıyor.

Doğalgaz zammı nedeniyle yeni yıl başında şiddetli protestoların yaşandığı Kazakistan'da bu kez elektrik kesintileri başladı. Kazakistan'da kış ortasında elektrik şebekelerinde oluşan arıza nedeniyle voltaj düşüklüğü başladı. Bunun üzerine Kazakistan'ın Almatı şehri başta olmak üzere güney illerinde elektrikler tamamen kesildi. Dünden beri kesik olan elektriklerin tekrar verilmesi için çalışma başlatıldığı duyurulurken ülkede banka, fabrika, alışveriş merkezleri ve birçok alanda üretimin durduğu açıklandı.

KIRGIZİSTAN'DA İNTERNET KESİNTİLERİ DE YAŞANIYOR

Kazakistan'da başlayan elektrik kesintisinden aynı hat üzerinden elektrik alan Kırgızistan ve Özbekistan da etkilendi. Kırgızistan'dan yapılan açıklamada, başkent Bişkek ve en büyük ikinci şehir olan Oş şehrinde elektriklerin kesildiği duyuruldu. Birçok şehirde de elektrikler kesilirken ülkede mobil telefon ve internet bağlantılarında da kesinti yaşandığı aynı zamanda üretim ve hizmet sektöründe aksaklıklar yaşandığı öğrenildi.

ÖZBEKİSTAN DA KESİNTİLERDEN ETKİLENDİ

Özbekistan Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde ülkenin birçok bölgesinde elektrik kesintileri başladığını duyurdu. Sorununun çözümü için çalışmaların devam ettiği aktarılan açıklamada, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın tek bir elektrik şebekesinden faydalandığı hatırlatıldı. Her ülke tarafından elektriklerin tekrar sağlanması yönünde açıklama yapılırken hastanelerdeki jeneratörler sayesinde hastaların tedavilerine devam edilebildiği öğrenildi.

(Erhan Altıparmak - Akmaral Borukeeva/ İHA)

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