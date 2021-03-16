Son Dakika | Kazakistan, katma değeri yüksek uranyum ürünleri üretmeyi hedefliyor
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Son Dakika | Kazakistan, katma değeri yüksek uranyum ürünleri üretmeyi hedefliyor

16.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:20
Son Dakika | Kazakistan, katma değeri yüksek uranyum ürünleri üretmeyi hedefliyor

Son dakika haberler... NUR Kazakistan Enerji Bakanı Nurlan Nogayev, ülkesinin sadece doğal uranyum üretimi ve tedarikiyle değil katma değeri yüksek uranyum ürünleri üretimiyle de ilgilendiğini belirtti.

NUR Kazakistan Enerji Bakanı Nurlan Nogayev, ülkesinin sadece doğal uranyum üretimi ve tedarikiyle değil katma değeri yüksek uranyum ürünleri üretimiyle de ilgilendiğini belirtti.

Bakan Nogayev, Başbakan Askar Mamin başkanlığında toplanan haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında, ülkesinin uranyum sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi.

Kazakistan'da yıllık uranyum üretiminin 1997'deki 796 ton seviyelerinden şu an 19,5 bin tona çıktığını kaydeden Nogayev, ülkesinin 2009'dan bu yana da doğal uranyum üretiminde dünyada birinci sırada yer aldığını ifade etti.

Nogayev, "Şu anda Kazakistan sadece doğal uranyum üretimi ve tedariki ile değil, katma değeri yüksek uranyum ürünleri üretimi ile de ilgileniyor. Bu amaçla, bir dikey nükleer yakıt döngüsü kompleksi yapılması öngörülüyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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