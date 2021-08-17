Son dakika! Kazakistan, Güney Kore'ye ülkedeki doğal kaynakların keşfedilmesi konusunda iş birliği önerdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Kazakistan, Güney Kore'ye ülkedeki doğal kaynakların keşfedilmesi konusunda iş birliği önerdi

Son dakika! Kazakistan, Güney Kore'ye ülkedeki doğal kaynakların keşfedilmesi konusunda iş birliği önerdi
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, resmi ziyarette bulunduğu Güney Kore'ye ülkesindeki doğal kaynakların keşfedilmesi konusunda iş birliği önerisinde bulundu.

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, resmi ziyarette bulunduğu Güney Kore'ye ülkesindeki doğal kaynakların keşfedilmesi konusunda iş birliği önerisinde bulundu.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tokayev, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in daveti üzerine gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, başkent Seul'de Kazak-Kore İş Dünyası Toplantısı'na katıldı.

Tokayev, burada yaptığı konuşmada, ülkesinde 550 Güney Kore şirketinin faaliyet gösterdiğini belirterek "Güney Kore ekonominin dijitalleşmesinde tanınmış bir ülkedir. Bizim için ise imalat sanayisindeki yüksek teknoloji stratejik öneme sahiptir." dedi.

Kazakistan'ın toprak altının sadece yüzde 25'inin jeolojik olarak keşfedildiğine işaret eden Tokayev, Güney Koreli mevkidaşıyla yaptığı müzakereler sırasında, ülkesindeki doğal kaynakları ortak araştırma önerisinde bulunduğunu ve bunun sonucunda Koreli şirketlere kaynak çıkarma önceliği hakkının verilebileceğini söyledi.

Tokayev, alternatif enerji kaynakları konusunda da Güney Kore ile iş birliğine önem verdiklerini kaydederek ortak nükleer yakıt üretme önerisini de dile getirdi.

Toplantı çerçevesinde, Kazakistan ile Güney Kore arasında toplam değeri 1,7 milyar dolar olan 34 anlaşma imzalandı.

Kazakistan ve Güney Kore, stratejik ilişkileri genişletiyor

Tokayev, Moon Jae-in ile bir araya gelmiş, iki lider görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Güney Kore'nin Kazakistan için Doğu Asya'da önemli stratejik ortaklardan biri olduğuna işaret eden Tokayev, ikili ilişkileri bir üst düzeye çıkarmak için yeni etkileşim alanları belirlediklerini belirtmişti.

Tokayev, gelecek yıl iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yıl dönümünü kutlayacaklarına dikkati çekerek bu kapsamda Güney Kore'nin en büyük ikinci şehri olan Busan'da Kazakistan Başkonsolosluğunun açılmasına karar verdiklerini kaydetmişti.

Güney Kore Cumhurbaşkanı da Kazakistan'ın ülkesinin Yeni Kuzey Politikası stratejisinde önemli bir ortak olduğunu ve iki ülke arasında iş birliğini geliştirmek için gerekli potansiyele sahip olduklarını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

Ülkesini Taliban'a terk edip kaçan Cumhurbaşkanı Gani'ye tepkiler çığ gibi: Vatanı sattılar
Ülkesini Taliban'a terk edip kaçan Cumhurbaşkanı Gani'ye tepkiler çığ gibi: Vatanı sattılar
Son dakika: Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi: 'Pakistan, Kuzey Kıbrıs'taki Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin yanındadır.
Son dakika: Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi: "Pakistan, Kuzey Kıbrıs'taki Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin yanındadır.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Demir Mehmet Şimşek Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Hande Yener Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Şahan Gökbakar
Spor Mert Günok Mesut Özil Merve Çoban Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Kazakistan, Güney Kore'ye ülkedeki doğal kaynakların keşfedilmesi konusunda iş birliği önerdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 13:48:48. #1.14#

title