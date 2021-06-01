Son dakika: Kazakistan'daki kanyon turuna çıkan öğrenciler sele yakalandı: 2 ölü
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Son dakika: Kazakistan'daki kanyon turuna çıkan öğrenciler sele yakalandı: 2 ölü

Son dakika: Kazakistan'daki kanyon turuna çıkan öğrenciler sele yakalandı: 2 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Kazakistan'ın Almatı bölgesindeki Çarın kanyonunda etkili olan sel nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Kazakistan'ın Almatı bölgesindeki Çarın kanyonunda etkili olan sel nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Kazakistan'ın Almatı bölgesindeki Çarın kanyonunda şiddeti yağışın ardından sel meydana geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama, sel oluştuğu sırada Almatı şehrindeki bir lisenin öğretmen, öğrenci ve ailelerinden oluşan grubun kanyona tura çıktığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasında, "8 öğrenci, onlara eşlik eden 5 ebeveyni ve 3 öğretmenden oluşan grup selden etkilendi. Olayda, bir öğrenci ve bir öğretmen öldü. Üç çocuk yaralandı ve hastanede tedaviye alındılar" denildi.

Acil Durumlar Bakanlığı sözcüsü Talgat Uali ise, 29 Mayıs'ta yaşanan olayda arama ve kurtarma çalışmaları sırasında, daha önce kayıp olduğu belirtilen 11 yaşındaki bir kız öğrencinin bulunduğunu söyledi.

Öte yandan çocuklarla tatile çıkan ailelere gezilerde dikkatli olmalarını uyarısında bulundu.

Almatı'dan 200 kilometre uzaklıkta bulunan Çarın Kanyonu, yıl boyunca yüzlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. - NURSULTAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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