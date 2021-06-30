Son dakika... Kazakistan'da Türk işçilere saldırı: 2 yaralı
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Son dakika... Kazakistan'da Türk işçilere saldırı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kazakistan'da Türk işçiler ile Kazakistanlılar arasında çıkan kavgada en az 2 Türk işçi yaralandı.

Kazakistan'da Türk işçiler ile Kazakistanlılar arasında çıkan kavgada en az 2 Türk işçi yaralandı.

Kazakistan'ın Aktau kentinde inşaat işçisi Türklere kaldıkları koğuş bölgesinde bulunan yemekhanede Kazakistanlı inşaat işçilerinin saldırması sonucu olaylar çıktı. Çıkan olaylarda en az 2 Türk işçi yaralandı. Yemekhanedeki olayın ardından şantiyeye taşan olaylarda işten dönen 2 Türk işçi daha koğuş bölgesine girişte Kazakistanlı işçilerin saldırısına uğradı. İşçilerin kaldıkları kamptaki Türk işçiler arkadaşlarına destek olmak için toplanmasının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Türk işçiler, Kazakistanlı diğer işçilerin kendilerine yeniden saldırmasından endişelendikleri için diken üstünde olduklarını ifade ederek, yetkililerden yardım beklediklerini aktardı.

-İHA-

Son dakika... Kazakistan'da Türk işçilere saldırı: 2 yaralı
Son dakika... Kazakistan'da Türk işçilere saldırı: 2 yaralı
Son dakika... Kazakistan'da Türk işçilere saldırı: 2 yaralı
Son dakika... Kazakistan'da Türk işçilere saldırı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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