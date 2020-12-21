Son dakika! Kazakistan'da Sputnik V aşısının üretimine başlandı
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Son dakika! Kazakistan'da Sputnik V aşısının üretimine başlandı

21.12.2020 13:19 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:22
Son dakika! Kazakistan'da Sputnik V aşısının üretimine başlandı

Son dakika gündem haberine göre Kazakistan'daki Karagandı İlaç Kompleksi bünyesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Rus aşısı Sputnik V'nin üretimine başlandı.

Kazakistan'daki Karagandı İlaç Kompleksi bünyesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Rus aşısı Sputnik V'nin üretimine başlandı.

Kazakistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, Başbakan Askar Mamin'in Karagandı eyaletindeki ilaç kompleksini ziyareti sırasında Rus aşısı Sputnik V'nin üretimini resmi olarak başlattığı bildirildi.

Açıklamada, aşı üretimi ile ilgili anlaşmanın daha önce Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapıldığına işaret edilerek, "Kompleks bünyesinde aşamalar halinde 2 milyon doz aşı üretilecek." denildi.

Kazakistan'da üretilen söz konusu aşı ile toplu aşılamanın gelecek yıl şubat ayında başlatılmasının planlandığı aktarılan açıklamada, Başbakan Mamin'in "Öncelikle gönüllü olarak sağlık çalışanları, öğrenciler, kolluk kuvvetleri ve kronik hastalıkları olan kişiler aşılamaya alınacak." sözlerine yer verildi.

Açıklamada, Mamin'in, Rus aşısı Sputnik V'nin üretiminin yerelleştirilmesinin özel önemine vurgu yaptığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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