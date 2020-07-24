Son Dakika | Kazakistan'da son 24 saatte 1687 yeni koronavirüs vakası Son dakika haberlerine göre Kazakistan'da son 24 saatte 1687 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Kazakistan'da son 24 saatte 1687 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 78 bin 486'ya ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Kazakistan'da son 24 saatte 1687 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 78 bin 486'ya yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 585 olarak raporlanırken; ülkede toplamda 49 bin 488 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA