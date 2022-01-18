Kazakistan'da OHAL sona eriyor

Kazakistan'da şiddet olaylarının ardından ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) gece yarısından itibaren sona eriyor.

Kazakistan'da 2 Ocak'ta Zhanaozen ve Aktau kentlerinde akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasının ardından başlayan şiddet olaylarına karşı ülke genelinde ilan edilen OHAL, kademeli olarak kaldırılıyor. OHAL, bugüne kadar 8 bölge ve Çimkent şehrinde kaldırılırken, Kazakistan Cumhurbaşkanı Sözcüsü Berik Uali'den yeni bir açıklama geldi. Uali sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 19 Ocak gece yarısından itibaren başkent Nur Sultan, Almatı şehri, Almatı, Atırau, Cambıl, Kızılorda ve Mangistau bölgelerinde de OHAL'in sona ereceğini duyurdu. Ülkenin diğer bölgelerinde ise OHAL'in planlanan tarihten daha önce kaldırıldığını hatırlatan Uali, "Böylece tüm ülke normal hayata dönüyor. OHAL süresince uygulanan sokağa çıkma yasağı ve diğer kısıtlamalar kaldırılıyor" ifadelerini kullandı

. Uali, halkın birliği ve beraberliği, güvenlik güçleri ve ordunun özverili çalışması sayesinde ülkede düzen ve huzurun sağlandığını kaydetti.

(Aliia Raimbekova/İHA)