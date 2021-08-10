Son dakika... Kazakistan'da milli şair Abay Kunanbayev anılıyor
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Son dakika... Kazakistan'da milli şair Abay Kunanbayev anılıyor

Son dakika... Kazakistan'da milli şair Abay Kunanbayev anılıyor
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: NUR Kazakistan'da her yıl 10 Ağustos, milli şair Abay Kunanbayev'in doğum günü dolayısıyla "Abay Günü" olarak kutlanıyor.

NUR Kazakistan'da her yıl 10 Ağustos, milli şair Abay Kunanbayev'in doğum günü dolayısıyla "Abay Günü" olarak kutlanıyor.

Klasik Kazak edebiyatının temelini atan milli şair Abay Kunanbayev, 176. doğum yıl dönümünde ülke genelinde çeşitli etkinliklerle anılıyor.

10 Ağustos "Abay Günü" dolayısıyla başkent Nur Sultan'daki Kunanbayev anıtı başında resmi tören düzenlendi.

Törene Kazakistan Devlet Sekreteri Krımbek Köşerbayev, Başbakan Yardımcısı Yerali Toğjanov'un yanı sıra bakanlar, milletvekilleri ve aydınlar katıldı.

Köşerbayev, törende yaptığı konuşmada, bugün milli şairi saygıyla andıklarını belirterek, "Abay, halkımızın en büyük manevi destekçisi. Bize Abay gibi bir şahsiyeti armağan ettiği için Yüce Allah'a şükrediyoruz." ifadesini kullandı.

Tören kapsamında, ülkenin çeşitli bölgelerinden öğrencilerin gönderdikleri yaklaşık 200 Abay portresinden şairin büyük resmi oluşturuldu.

Geçen yıl "Abay Günü" sadece ülke içinde değil dünya çapında kutlanmış, Abay'ın eserleri ise birçok yabancı dile kazandırılmıştı.

Kazakistan'ın doğusundaki Semey şehrinde 1845'te dünyaya gelen Abay Kunanbayev, 170'e yakın şiir, 56 çeviri ve "Kara Söz" adı verilen 45 nasihat kaleme almış ve Kazak halkının "Shakespeare"i olarak adlandırılmıştı.

Son dakika... Kazakistan'da milli şair Abay Kunanbayev anılıyor
Son dakika... Kazakistan'da milli şair Abay Kunanbayev anılıyor
Son dakika... Kazakistan'da milli şair Abay Kunanbayev anılıyor
Son dakika... Kazakistan'da milli şair Abay Kunanbayev anılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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