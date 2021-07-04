Son Dakika | Kazakistan'da Kovid-19 vaka sayısı en yüksek düzeye çıktı
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Son Dakika | Kazakistan'da Kovid-19 vaka sayısı en yüksek düzeye çıktı

Son Dakika | Kazakistan'da Kovid-19 vaka sayısı en yüksek düzeye çıktı
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre NUR Kazakistan'da son 24 saatte 3003 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

NUR Kazakistan'da son 24 saatte 3003 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 3003 kişide Kovid-19 tespit edildi. Böylece salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vakaya ulaşılan ülkede toplam vaka sayısı 433 bin 931'e yükseldi.

Kovid-19 salgınında ölü sayısı son 24 saatte 26 artışla toplamda 4 bin 444'e çıktı.

21 Haziran'da Kovid-19'un "delta" varyantının ülkede ilk olarak başkentte tespit edilmesiyle karantina tedbirleri sıkılaştırıldı.

Özellikle hizmet sektöründe aşı olmadan çalışanların mesaileri kısıtlandı. Herhangi bir sağlık sorunu olmadan aşı yaptırmayı reddeden söz konusu sektör çalışanlarına ise 7 günde bir negatif sonuçlu PCR testi ibraz etmeleri zorunlu hale getirildi.

Şehirdeki alışveriş merkezleri ile kafe ve restoranların mesai saatleri de kısıtlandı. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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