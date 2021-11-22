Son dakika: Kazakistan'da Hacı Mukan Munaitpasuly'nin 150. doğum yıl dönümünü kutlanıyor

Kazakistan Cumhuriyeti Kültür ve Spor Bakanı Aktoty Raimkulova'nın talimatına göre, bu yıl Kazakistan, Hacı Mukan Munaitpasuly'nın 150. doğum yıl dönümünü kutluyor.

Kazakistan tarihindeki ilk profesyonel güreşçi olan ve ülkesine ilk altın madalyayı getiren Hacı Mukan Munaitpasuly'nin 150. doğum yıl dönümü kutlanıyor.

54 ülkede güreşen ve 48 madalya kazanan Hacı Mukan'a 1927'de Kazakistan Merkez Yürütme Komitesi tarafından güreşte dünya şampiyonu olduğu için "Kazak halkının kahramanı" unvanını verilmişti. Ayrıca 1945'te Hacı Mukan Munaitpasuly'na "Onur Rozeti" de takdim edilmişti. - ANKARA