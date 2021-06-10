Son dakika: Kazakistan'da ekonomi 5 ayda yüzde 1,6 büyüdü
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Son dakika: Kazakistan'da ekonomi 5 ayda yüzde 1,6 büyüdü

Son dakika: Kazakistan'da ekonomi 5 ayda yüzde 1,6 büyüdü
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberine göre NUR Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Aset İrgaliyev, bu yılın ocak-mayıs döneminde ülke ekonomisinin yüzde 1,6 büyüdüğünü bildirdi.

NUR Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Aset İrgaliyev, bu yılın ocak-mayıs döneminde ülke ekonomisinin yüzde 1,6 büyüdüğünü bildirdi.

İrgaliyev, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizi sonrası ülke ekonomisinde toparlanma sürecinin devam ettiğini bildirdi.

2021'in ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre GSYH'nin yüzde 1,6 arttığını belirten İrgaliyev, reel sektördeki gelişmenin büyümede ana etken olduğunu, hizmet sektöründe canlanma bulunduğunu ifade etti.

Söz konusu dönemde madencilik sektörü hariç reel sektördeki büyümenin yüzde 7,4 olduğuna işaret eden İrgaliyev, hizmet sektöründe de yüzde 0,8 büyüme kaydedildiğini söyledi.

"Ülkenin altın ve döviz rezervleri 36,45 milyar dolara ulaştı"

Kazakistan Enerji Bakanı Nurlan Nogayev de ilk 5 ayda ülkede 35,5 milyon ton petrol üretildiğini, bunun 28 milyon tonunun ihraç edildiğini belirterek, aynı dönemde 22,8 milyar metreküp doğal gaz üretildiğini bildirdi.

Ulusal Banka Başkanı Yerbolat Dosayev ise Ocak-Mayıs 2021'de ülkenin altın ve döviz rezervlerinin 36,45 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, 2021'de Bakanlar Kurulu'nun ana hedefinin, ülke ekonomisini yüzde 3 büyütmek olduğunu söylemişti.

Kovid-19 nedeniyle geçen yıl ülke ekonomisi yüzde 2,6 küçülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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