Son dakika! Kazakistan'da çıkan yangında aynı aileden 5 çocuk hayatını kaybetti
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Son dakika! Kazakistan'da çıkan yangında aynı aileden 5 çocuk hayatını kaybetti

19.02.2021 18:17 | Son Güncelleme: 19.02.2021 18:20
Son dakika! Kazakistan'da çıkan yangında aynı aileden 5 çocuk hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberine göre Kazakistan'ın Jambıl eyaletinde bir ailenin 5 çocuğu evde çıkan yangın sonucu hayatını kaybetti.

Kazakistan'ın Jambıl eyaletinde bir ailenin 5 çocuğu evde çıkan yangın sonucu hayatını kaybetti.

Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Jambıl eyaletine bağlı Janatas kentinde yerel saatle 15.00 civarında 5 katlı apartmanın üçüncü katındaki bir dairede yangın çıktığı bildirildi.

Yangında ailenin en büyüğü 6, en küçüğü 1 yaşındaki 5 çocuğunun hayatını kaybettiği belirtildi.

Çocukların yangın sırasında evde yalnız olduklarını kaydedilen açıklamada, "Ön soruşturmaya göre, çocukların babasının işte olduğu, annesinin de markete çıktığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri, dumandan etkilenen çocukları hastaneye kaldırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen çocuklar kurtarılamadı." ifadesine yer verildi.

Yangınla ilgili valilik tarafından özel komisyonun kurulduğu ve yangının çıkış nedeninin araştırıldığı aktarıldı.

Kazakistan'da 2019'da başkent Nur Sultan'daki müstakil evde çıkan yangın sonucu bir ailenin 5 kız çocuğu hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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