Son dakika! Kazakistan'da benzin ve dizel yakıtının ülkeden çıkarılması yasaklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Kazakistan'da benzin ve dizel yakıtının ülkeden çıkarılması yasaklandı

AA / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel
Son dakika! Kazakistan'da benzin ve dizel yakıtının ülkeden çıkarılması yasaklandı

Son dakika haberine göre NUR Kazakistan'da iç talebin artması üzerine 6 ay süreyle benzin ve dizel yakıtının kara yoluyla ithal edilmesine yasak getirildiği bildirildi.

NUR Kazakistan'da iç talebin artması üzerine 6 ay süreyle benzin ve dizel yakıtının kara yoluyla ithal edilmesine yasak getirildiği bildirildi.

Kazakistan Enerji Bakanlığı ile Ulusal Güvenlik Komitesinin ortak imzaladığı kararda, söz konusu yasağın 21 Kasım itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtildi.

Kararda, "Kazakistan Cumhuriyeti topraklarından kara yoluyla benzin, dizel yakıtı ve bazı petrol ürünlerinin ithal edilmesine 6 ay süreyle yasak getirildi." ifadesi kullanıldı.

Ülkede bu yıl dizel yakıt üretiminde rekor kaydedilmesine rağmen geçen ay iç pazarda sıkıntı yaşanmıştı.

Kazakistan Enerji Bakanlığı da dizel yakıtı fiyatlarının komşu ülkelere kıyasla daha düşük olması söz konusu ürünlerin yasa dışı ithalatını artırdığını bildirmişti.

Servisten düşerek hayatını kaybeden kadının son anlarının görüntüsü ortaya çıktı

Servisten düşerek hayatını kaybeden kadının son anlarının görüntüsü ortaya çıktı

 Özbek temizlikçi kadına korkunç tuzak

Özbek temizlikçi kadına korkunç tuzak

 Manisa'da müftülük işe geç kalan vatandaşların yoğun talebi üzerine ezan saatini değiştirdi

Manisa'da müftülük işe geç kalan vatandaşların yoğun talebi üzerine ezan saatini değiştirdi

AA / Meiramgul Kussainova - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title