Son dakika! Kazakistan'da benzin ve dizel yakıtının ülkeden çıkarılması yasaklandı

NUR Kazakistan'da iç talebin artması üzerine 6 ay süreyle benzin ve dizel yakıtının kara yoluyla ithal edilmesine yasak getirildiği bildirildi.

Kazakistan Enerji Bakanlığı ile Ulusal Güvenlik Komitesinin ortak imzaladığı kararda, söz konusu yasağın 21 Kasım itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtildi.

Kararda, "Kazakistan Cumhuriyeti topraklarından kara yoluyla benzin, dizel yakıtı ve bazı petrol ürünlerinin ithal edilmesine 6 ay süreyle yasak getirildi." ifadesi kullanıldı.

Ülkede bu yıl dizel yakıt üretiminde rekor kaydedilmesine rağmen geçen ay iç pazarda sıkıntı yaşanmıştı.

Kazakistan Enerji Bakanlığı da dizel yakıtı fiyatlarının komşu ülkelere kıyasla daha düşük olması söz konusu ürünlerin yasa dışı ithalatını artırdığını bildirmişti.

AA / Meiramgul Kussainova - Son Dakika Haberleri

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