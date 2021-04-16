Son dakika haberi | NUR SULTAN - Kazakistan'da alışveriş merkezinde Kovid-19 aşı noktası faaliyete başladı
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Son dakika haberi | NUR SULTAN - Kazakistan'da alışveriş merkezinde Kovid-19 aşı noktası faaliyete başladı

Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'daki bir alışveriş merkezinde kurulan aşılama noktasında her gün 250 kişi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı oluyor.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'daki bir alışveriş merkezinde kurulan aşılama noktasında her gün 250 kişi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı oluyor.

Kovid-19'a karşı kitlesel aşılamanın 1 Şubat'ta Rus aşısı Sputnik V ile başladığı Kazakistan'da nisanda günlük vaka sayısı 2 binlerin üzerine çıktı.

Virüsün bulaşma hızına göre kırmızı kategoride yer alan başkent Nur Sultan'daki bir alışveriş merkezinin avlusunda 800 metrekarelik alanda kurulan aşılama noktası her gün 10.00-22.00 saatlerinde hizmet veriyor.

Aşılama noktası yetkilisi Inta Yegen AA muhabirine yaptığı açıklamada, yanında kimliği bulunan, 18 yaşını doldurmuş her vatandaşın Kovid-19 aşısı olabileceğini söyledi.

Yegen, 8 sağlık uzmanının dönüşümlü olarak aşılama noktasında görev yaptığını belirterek, "İlk olarak bilgilendirme alanında vatandaşların soruları yanıtlanıyor ve kayıt formu dolduruluyor. Daha sona bekleme alanına alınan kişilerden sıra numarası gelenler aşılarını yaptırıyor. Aşı olmak için herhangi bir sağlık problemi olmayanlar aşılanıyor. Ardından bu kişiler 30 dakika gözlem alanında tutuluyor." dedi.

Şehirde oturma izni olan yabacıların da ücretsiz aşı olabileceğini kaydeden Yegen, "Daha 5 gün önce kurulduk ama aşı yaptırmak isteyen kişi sayısı artıyor." ifadesini kullandı.

Aşı için gelenlerden Maya Musina, aşılama noktasında uygulanan düzenden son derece memnun olduğunu dile getirerek, "Bugün ilk dozu yaptıracağım. İkinci dozumu da 6 Mayıs'ta alacağım. Polikliniklere göre böyle yerlerde aşılamanın yapılması daha uygun. Bir kere şehrin merkezinde ve mesai sonrası da gelerek aşı olabiliyorsunuz." diye konuştu.

Ailesiyle alışveriş merkezine geldiğini aktaran Serik Kulamanov da "Aşılama yapıldığını görünce sıraya girdim ve 15 dakikada Kovid-19 aşısı oldum. Kendimi iyi hissediyorum." dedi.

Aşılama merkezlerinin yakın zamanda başkent Nur Sultan'daki diğer alışveriş merkezlerinde de kurulması planlanıyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıran kişi sayısı 500 bini geçti.

Son dakika haberi | NUR SULTAN - Kazakistan'da alışveriş merkezinde Kovid-19 aşı noktası faaliyete başladı
Son dakika haberi | NUR SULTAN - Kazakistan'da alışveriş merkezinde Kovid-19 aşı noktası faaliyete başladı
Son dakika haberi | NUR SULTAN - Kazakistan'da alışveriş merkezinde Kovid-19 aşı noktası faaliyete başladı
Son dakika haberi | NUR SULTAN - Kazakistan'da alışveriş merkezinde Kovid-19 aşı noktası faaliyete başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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