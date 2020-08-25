Son Dakika | Kazakistan'da 2021'de yüzde 2,8 seviyesinde ekonomik büyüme bekleniyor
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Son Dakika | Kazakistan'da 2021'de yüzde 2,8 seviyesinde ekonomik büyüme bekleniyor

Son dakika haberi: NUR Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Ruslan Dalenov, 2021 yılında gerçek ekonomik büyümenin yüzde 2,8 seviyesinde tahmin edildiğini söyledi.

Son Dakika | Kazakistan'da 2021'de yüzde 2,8 seviyesinde ekonomik büyüme bekleniyor
25.08.2020 10:17 | Son Güncelleme: 25.08.2020 10:17

NUR Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Ruslan Dalenov, 2021 yılında gerçek ekonomik büyümenin yüzde 2,8 seviyesinde tahmin edildiğini söyledi.

Dalenov, Bakanlar kurulu toplantısında ülke ekonomisinin 2021-2025 dönemleri için tahminleri açıkladı.

Söz konusu dönemler için ekonomik gelişmenin temel, iyimser ve kötümser gibi üç senaryosunun olduğunu belirten Dalenov, "Temel senaryoda gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) 2021'de yüzde 2,8 seviyesinde büyümesi bekleniyor, 2025'te bu rakam yüzde 4,6'ya ulaşacak." dedi.

Dalenov, 2021'de GSYH'nin 76,7 trilyon tenge (yaklaşık 182 milyar dolar), 2025'te 104,8 trilyon tenge (yaklaşık 249 milyar dolar) olacağını, gelecek yıl 86 milyon ton olması beklenen petrol üretiminin 2025'te 100,7 milyon tona çıkarılacağını aktardı.

Ortalama yıllık büyüme hızının tarımda yüzde 6,2, ticarette yüzde 5,5 olarak tahmin edildiğini kaydeden Dalenov, "2021 yılında 41,4 milyar dolar olarak beklenen mal ihracatı 2025'te 51,5 milyar dolara yükselecek. 2021'de 36,3 milyar dolar olması tahmin edilen ithalat 2025'te 37,8 milyar dolara çıkacak." ifadesini kullandı.

Bakan Dalenov, 2021-2023 bütçesinde bir varil petrol fiyatının 35 dolar olarak belirlendiğini, makro ekonomik göstergeleri hesaba katarak, bütçe gelir tahminlerinin 2021'de 6 trilyon 926 milyar tenge (yaklaşık 16,4 milyar dolar), 2022'de 8 trilyon 566 milyar tenge (yaklaşık 20,4 milyar dolar) ve 2023'te 9 trilyon 217 milyar tenge (yaklaşık 21,9 milyar dolar) olduğunu söyledi.

Yılda ortalama 89-90 milyon ton petrol üreten Kazakistan'ın bütçesinin önemli kısmı petrol ihracatından elde edilen gelirden oluşuyor.

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Kaynak: AA

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