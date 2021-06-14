Son Dakika | Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad ile görüştü
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Son Dakika | Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad ile görüştü

Son Dakika | Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad ile görüştü
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ı kabul etti.

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ı kabul etti.

Tokayev, Kazakistan'a çalışma ziyaretinde bulunan Halilzad ile görüşmesinde, Afganistan'da güvenliğin sağlanması sürecinde Kazak-Amerikan stratejik ilişkilerinin genişletilmesi konularını ele aldı.

Taraflar, Afganistan'dan ABD ve NATO askeri birliklerinin çekilmesi sonrası ülkede istikrarın korunması ve sosyo-ekonomik olarak yeniden inşasında ikili ve bölgesel çabaların koordinasyonunu değerlendirdi.

Tokayev, Afganistan konusunun ABD ile ilişkilerinde önemli etkileşim alanı olduğunu vurguladı.

Halilzad da Orta Asya istikrarında Kazakistan'ın önemli rolüne dikkati çekerek Afganistan'daki mevcut durum ve ülkede taraflar arasında sürdürülen barış sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad, Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi ile de bir araya geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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