Son dakika: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: "2025'e kadar kayıt dışı ekonomiyi yüzde 15'e düşürmeyi hedefliyoruz"
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Son dakika: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: "2025'e kadar kayıt dışı ekonomiyi yüzde 15'e düşürmeyi hedefliyoruz"

26.01.2021 16:13 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:22
Son dakika: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev:

Bir son dakika haberine göre NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 2025 yılına kadar kayıt dışı ekonomiyi yüzde 15'e düşürmeyi hedeflediklerini bildirdi.

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 2025 yılına kadar kayıt dışı ekonomiyi yüzde 15'e düşürmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Bakanlar Kurulu'nda konuşan Tokayev, ülkede kayıt dışı ekonominin düşürülmesine yönelik çalışmaların sürmesi gerektiğini belirtti.

Tokayev, 2025 yılına kadar kayıt dışı ekonomiyi yüzde 15'e düşürmeyi hedeflediklerini aktararak, "Geçen yıl vergi ve gümrük alanında suç oranı yüzde 18 azaldı ancak gümrük kayıtlarına ilişkin yanlış beyan uygulaması devam ediyor. Sadece Çin sınırında 50 bin hatalı beyan kaydı gerçekleşti. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığına bağlı Ekonomik Suçlarla Mücadele Ajansı faaliyetine başlayacak." diye konuştu.

Salgın dolayısıyla gıda fiyatlarının yüzde 11 arttığına işaret eden Tokayev, hükümetin bu dönemdeki temel amacının halkın gelir seviyesini yükseltmek olduğunu söyledi.

Tokayev, "Halka verilecek mikro kredi faiz oranının yüzde 6'yı aşmaması gerekiyor. Bu alanda küçük ve orta büyüklükteki işletmelere verilecek destek de önemli." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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