Son dakika... Kazakistan Büyükelçisi Saparbekul: "Kazakistan'ın ürettiği aşının 3. faz denemeleri başladı, başarılı olursa şubatta üretime başlayacağız"
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Son dakika... Kazakistan Büyükelçisi Saparbekul: "Kazakistan'ın ürettiği aşının 3. faz denemeleri başladı, başarılı olursa şubatta üretime başlayacağız"

11.12.2020 14:11 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:16
Son dakika... Kazakistan Büyükelçisi Saparbekul:

Bir son dakika haberine göre Kazakistan'ın Ankara Büyükelçsi Abzal Saparbekul, "Rusya ile Sputnik aşısı anlaşmamız var. Şu anda aşının bizdeki test süreci devam ediyor.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçsi Abzal Saparbekul, "Rusya ile Sputnik aşısı anlaşmamız var. Şu anda aşının bizdeki test süreci devam ediyor. Ama şunu ifade edeyim bugün Kazakistan'ın kendi ürettiği aşının 3. faz denemeleri 3 bin kişi üzerinde başladı. Eğer başarılı olursa şubat ayının başında kendi aşımızı üretmeye başlayacağız" dedi.

Ankara'da özel bir otelde Kazakistan'ın bağımsızlığının 29. yıl dönümü vesilesiyle basın brifingi gerçekleştirildi. Brifingde Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekul, ülkesinin kuruluşundan bugüne kadar geçen 29 yılını değerlendirdi. Büyükelçi Saparbekul, "Kazakistan 16 Aralık 1991'de bağımsızlığını ilan etti. Bağımsızlığımızın ilk ilan ediliş saatlerinde Türkiye Cumhuriyeti Meclisi, Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyarak bunu o gün o saatlerde ilan etti. Bu bizim Kazak-Türk kardeşlik iş birliğimizdeki temel taşlardan birisidir. Her zaman bunu ifade ediyoruz ve bunun hem minnettarlıkla hem gururla altını çiziyoruz" diye konuştu.

Kazakistan'ın Covid-19 sürecinde vatandaşlarına tam destek sağladığını ve aşı için de çalışmaların yürütüldüğünü söyleyen Saparbekul, "Rusya ile Sputnik aşısı anlaşmamız var. Şu anda aşının bizdeki test süreci devam ediyor. Ama şunu ifade edeyim bugün Kazakistan'ın kendi ürettiği aşının 3. faz denemeleri 3 bin kişi üzerinde başladı. Eğer başarılı olursa şubat ayının başında kendi aşımızı üretmeye başlayacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Son dakika... Kazakistan Büyükelçisi Saparbekul: 'Kazakistan'ın ürettiği aşının 3. faz denemeleri başladı, başarılı olursa şubatta üretime başlayacağız'
Son dakika... Kazakistan Büyükelçisi Saparbekul: 'Kazakistan'ın ürettiği aşının 3. faz denemeleri başladı, başarılı olursa şubatta üretime başlayacağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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