Son dakika! Kazakistan, Azerbaycan ve Ermenistan'ı müzakereleri başlatmaya çağırdı
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Son dakika! Kazakistan, Azerbaycan ve Ermenistan'ı müzakereleri başlatmaya çağırdı

27.09.2020 17:49 | Son Güncelleme: 27.09.2020 17:52
Son dakika! Kazakistan, Azerbaycan ve Ermenistan'ı müzakereleri başlatmaya çağırdı

Son dakika haberlerine göre NUR Kazakistan, Dağlık Karabağ krizi nedeniyle Azerbaycan ile Ermenistan'a güç kullanmaktan vazgeçme ve müzakereleri başlatma çağrısında bulundu.

NUR Kazakistan, Dağlık Karabağ krizi nedeniyle Azerbaycan ile Ermenistan'a güç kullanmaktan vazgeçme ve müzakereleri başlatma çağrısında bulundu.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ'daki Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerginlikten endişe duyulduğu belirtilerek, "Bizim için dost Azerbaycan'ı ve Ermenistan'ı istikrarın sağlanması için tüm tedbirleri almaya, güç kullanmaktan vazgeçmeye ve müzakereleri başlatmaya çağırıyoruz." denildi.

Açıklamada, Kazakistan'ın uluslararası örgütlerinin de soruna çözüm yolları arama konusunda destek vermeye hazır olduğu kaydedildi.

Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aliia Raimbekova

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