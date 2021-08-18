Son Dakika | Kazakistan, Afganistan'dan vatandaşlarını tahliye etti
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Son Dakika | Kazakistan, Afganistan'dan vatandaşlarını tahliye etti

Son Dakika | Kazakistan, Afganistan'dan vatandaşlarını tahliye etti
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre NUR Kazakistan'ın Afganistan'dan kendi vatandaşlarıyla birlikte Kırgızistan vatandaşlarını da tahliye ettiği bildirildi.

NUR Kazakistan'ın Afganistan'dan kendi vatandaşlarıyla birlikte Kırgızistan vatandaşlarını da tahliye ettiği bildirildi.

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kazakistan Hava Kuvvetlerine ait "C-295" tipi askeri nakliye uçağının Almatı Havalimanına güvenli şekilde indiği belirtildi.

Afganistan'dan toplam 42 yolcunun getirildiği kaydedilen açıklamada, "Bunların 10'u çocuk olmak üzere 25'i Kazakistan vatandaşı. Aralarında büyükelçilik çalışanları da var." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Kırgız tarafının isteği üzerine 14 Kırgızistan vatandaşının yanı sıra Rusya ve Litvanya'dan birer vatandaşın tahliye edildiği bilgisine yer verildi.???????

Son Dakika | Kazakistan, Afganistan'dan vatandaşlarını tahliye etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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