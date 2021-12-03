Son dakika... Kazakistan, 30 yılda 370 milyar dolardan fazla doğrudan yabancı yatırım çekti

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 30 yılda ülkesinin 370 milyar dolardan fazla doğrudan yabancı yatırım çektiğini söyledi.

Tokayev, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da önde gelen uluslararası şirketlerin temsilcileriyle buluştu.

Ülkesinin kalkınmasında kilit faktörlerden birinin yabancı yatırımlar olduğuna dikkati çeken Tokayev, bundan dolayı devlet olarak yatırım ortamını iyileştirmeye özel önem verdiklerini belirtti.

Tokayev, "Bu alandaki sistematik ve kapsamlı çalışmalar, Orta Asya'nın en büyük ekonomisi ve eski Sovyetler Birliği bölgesinde en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olmamızı sağladı." dedi.

Kazakistan'da yatırımcıları desteklemeye öncelik vermeye devam edeceklerini vurgulayan Tokayev, "Bağımsızlık yıllarında ülkeye 370 milyar dolardan fazla doğrudan yabancı yatırım çektik." ifadesini kullandı.

Tokayev, bunun yanı sıra yabancı yatırımcılara halihazırda ülkede ekonominin çeşitli sektörlerinde petrol ve gaz, enerji ve altyapı dahil olmak üzere 700'den fazla devlete ait işletmenin özelleştirilmesi için geniş çaplı çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

AA / Meiramgul Kussainova - Son Dakika Haberleri

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