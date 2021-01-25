Son dakika: Kazadan sonra 8 yıl yoğun bakımda kalan Zişan öldü, sürücü hala bulunamadı (2)
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Son dakika: Kazadan sonra 8 yıl yoğun bakımda kalan Zişan öldü, sürücü hala bulunamadı (2)

25.01.2021 14:18 | Son Güncelleme: 25.01.2021 14:21
Son dakika: Kazadan sonra 8 yıl yoğun bakımda kalan Zişan öldü, sürücü hala bulunamadı (2)

Son dakika gündem haberine göre 'KIZIMIN BİR GÜN HASTANEDEN YÜRÜYEREK ÇIKACAĞI UMUDUYLA YAŞADIK'Konya'da 8 yıl önce ailece geçirdikleri kazada yaralanan ve o günden beri yoğun bakımda tutulan kızı Zişan Can'ı 14 Ocak'ta kaybeden Murat Ali Can, 8 yıldır kızının bir gün hastaneden yürüyecek çıkabileceği umuduyla...

 'KIZIMIN BİR GÜN HASTANEDEN YÜRÜYEREK ÇIKACAĞI UMUDUYLA YAŞADIK'

Konya'da  8 yıl önce ailece geçirdikleri kazada yaralanan ve o günden beri yoğun bakımda tutulan kızı Zişan Can'ı 14 Ocak'ta kaybeden Murat Ali Can, 8 yıldır  kızının bir gün hastaneden yürüyecek çıkabileceği umuduyla yaşadıklarını söyledi. 

Kızı Zişan'ın, Konya'da Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gördüğünü hatırlatan Murat Ali Can, "Biz Ilgın'da oturuyoruz. Kızım da Konya'da Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Haftada 4 veya 5 gün hastaneye gidip kızımızı görmeye çalışıyorduk. Yoğun bakımda olduğu içinde belirli saatlerde görebiliyorduk. Hem ilçede oturduğumuzdan hem de oğlum Eren Can engelli. Onu yalnız bırakamıyoruz veya erken saatlerde uyandırdığımızda oğlum rahatsız oluyordu. O yüzden hastaneye gidip gelmekte çok zorluklar çektik.  Bu zorlukları kelimelerle anlatmak mümkün değil. Evlat, hastaneye koyup gelemiyorsun. Aklın sürekli orada kalıyor. Evlat acısı, anne, baba ve kardeş acısından daha zor. Rabbim kimseye yaşatmasın. Kızım cihazlara bağlı olarak yaşıyordu. Yaşamını yitirene kadar da 8 yıl boyunca kızımın bir gün hastaneden yürüyerek çıkacağı umuduyla yaşadık. Ama takdiri ilahi buymuş" diye konuştu. 

Kızının ölümüne neden olan sulama tankeri sürücünün 8 yıldır bulunamadığını yenileyen Murat Ali Can, "Kızımın soğuk bedenini çarşamba günü hastaneden teslim aldık. Bu olay faili meçhul olarak kalmasın. Yetkililerden ricam bir an önce sürücünün bulunmasıdır. Sizlerin de evladı var. Bunu yapan insanlar dışarıda elini kolunu sallayarak gezmesinler. Bu konuda bize yardımcı olmalarını talep ediyorum" dedi.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI

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