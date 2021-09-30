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Son dakika! Kazadan 9 saat sonra hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Kazadan 9 saat sonra hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün 2 otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan sürücü 9 saat sonra hayatını kaybetti.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün 2 otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan sürücü 9 saat sonra hayatını kaybetti.

Kaza dün saat 17.00 sıralarında Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Mahir Acar(23) yönetimindeki 16 NG 420 plakalı otomobil, Metal Sanayiden yola çıkan Davut Eren(69) yönetimindeki 16 JY 015 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar 30 metre savruldu. Kaza sonucu sürücüler ile 16 JY 015 plakalı otomobildeki yolcular Ruhiye Eren(62), Nursel Ayma(19) ve Zeynep Ayma(45) yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Davut Eren(69) ile Zeynep Ayma(45), sağlık ekipleri tarafından kurtarıldılar. 5 yaralı da olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Ağır yaralanan sürücü Davut Eren(69), yoğun bakım ünitesine alındı. Eren, olaydan 9 saat sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - BURSA

Son dakika! Kazadan 9 saat sonra hayatını kaybetti

Son dakika! Kazadan 9 saat sonra hayatını kaybetti

Son dakika! Kazadan 9 saat sonra hayatını kaybetti

Son dakika! Kazadan 9 saat sonra hayatını kaybetti

Son dakika! Kazadan 9 saat sonra hayatını kaybetti

Son dakika! Kazadan 9 saat sonra hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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