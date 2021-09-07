Son dakika: Kazadan 4 gün sonra hayatını kaybetti
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Son dakika: Kazadan 4 gün sonra hayatını kaybetti

Son dakika: Kazadan 4 gün sonra hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Denizli'de 4 gün önce motosiklet kazası geçiren ve hastanede tedavi gören kadın, hayatını kaybetti.

Denizli'de 4 gün önce motosiklet kazası geçiren ve hastanede tedavi gören kadın, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Denizli'de 4 gün önce motosiklet kazası geçiren 44 yaşındaki Öznur Ekşim, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yaşam mücadelesi veren kadından, dün akşam saatlerinde acı haber geldi. Ekşim kazadan 4 gün sonra hayata gözlerini yumdu. Ölümü haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğuldu. Öznur Ekşim'in cenazesi bugün öğle namazına müteakip Kayhan Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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