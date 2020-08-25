Son dakika... Kazada yaralanan yayaya ilk müdahaleyi telefon bayisinde çalışan kadın yaptı Son dakika gündem haberi: Bursa'da bir yolcu minibüsünün çarptığı yaya, ilk yardım eğitimi alan kadının yaptığı müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da bir yolcu minibüsünün çarptığı yaya, ilk yardım eğitimi alan kadının yaptığı müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yunus Emre K. idaresindeki 16 M 10061 plakalı yolcu minibüsünün aynası, Emek Adnan Menderes Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde Tolga Dağ'ın başına çarptı. Yaralanıp baygınlık geçiren Dağ'a ilk müdahaleyi, çevredeki bir telefon bayisinde çalışan kadın yaptı. İlk yardım eğitimi aldığı öğrenilen genç kadın, 112 Acil Servis ekipleri gelinceye kadar yaralının başından ayrılmadı. Sağlık ekipleri geldikten sonra yaralının durumu ve yaptığı müdahale hakkında bilgi veren genç kadın, çabasıyla takdir topladı. Bursa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaynak: AA