Son dakika! Kazada yaralanan Faslı hamile kadın ve bebeği taburcu oldu - Haberler
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Son dakika! Kazada yaralanan Faslı hamile kadın ve bebeği taburcu oldu

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel
Son dakika! Kazada yaralanan Faslı hamile kadın ve bebeği taburcu oldu

Son dakika haberler... BURSA'nın İnegöl ilçesinde, dün kamyonetin otomobile çarptığı kazada yaralanan 5 aylık hamile Faslı Mennana Laamartı (28) ile kızı Semanur (2) ve diğer 2 yaralı tedavilerinin ardından taburcu edildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, dün kamyonetin otomobile çarptığı kazada yaralanan 5 aylık hamile Faslı Mennana Laamartı (28) ile kızı Semanur (2) ve diğer 2 yaralı tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaza dün İnegöl- Yenişehir yolunda meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir'e giden Dilaver Yağmur (46) yönetimindeki 16 AC 7893 plakalı kamyonet, kavşaktan yola çıkan Eda Gökçe Ünlü'nün (25) kullandığı 16 AEF 37 plakalı otomobile çarptı. Kazada Dilaver Yağmur, Eda Gökçe Ünlü ve kamyonetteki 5 aylık hamile olan Fas uyruklu Mennana Laamartı ile kızı minik Semanur yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık görevlileri, 1'i bebek 4 yaralıyı ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, Faslı hamile kadın ve 2 yaşındaki kızı ile diğer 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu, tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildikleri öğrenildi.


Son dakika! Kazada yaralanan Faslı hamile kadın ve bebeği taburcu oldu

Son dakika! Kazada yaralanan Faslı hamile kadın ve bebeği taburcu oldu

Son dakika! Kazada yaralanan Faslı hamile kadın ve bebeği taburcu oldu

Son dakika! Kazada yaralanan Faslı hamile kadın ve bebeği taburcu oldu

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Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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