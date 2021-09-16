Son dakika: Kazada vefat etti, geride 2 yaşında çocuğu kaldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Kazada vefat etti, geride 2 yaşında çocuğu kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Kazada vefat etti, geride 2 yaşında çocuğu kaldı

Son dakika haberleri... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırın altına girerek hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün, 2 buçuk yıl önce evlendiği ve 2 yaşında bir çocuğunun olduğu ortaya çıktı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırın altına girerek hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün, 2 buçuk yıl önce evlendiği ve 2 yaşında bir çocuğunun olduğu ortaya çıktı.

Kaza, Gebze ilçesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Çimenli idaresindeki 34 SP 2544 plakalı otomobil, M.Ş. yönetimindeki 16 APT 796 tıra çarptı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü, araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, parçalanan otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekipler, daha sonra yaralı sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tetkiklerin ardından otomobil sürücüsü Yusuf Çimenli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün cansız bedeni ise, morga kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, hayatını kaybeden Yusuf Çimenli'nin yaklaşık 2 buçuk yıl önce dünya evine girdiği ve 2 yaşında bir bebeğinin olduğu ortaya çıktı. Çimenli'nin ikindi namazını müteakip Akminare Camii'nde kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. - KOCAELİ

Son dakika: Kazada vefat etti, geride 2 yaşında çocuğu kaldı

Son dakika: Kazada vefat etti, geride 2 yaşında çocuğu kaldı

Son dakika: Kazada vefat etti, geride 2 yaşında çocuğu kaldı

Son dakika: Kazada vefat etti, geride 2 yaşında çocuğu kaldı

Son dakika: Kazada vefat etti, geride 2 yaşında çocuğu kaldı

Son dakika: Kazada vefat etti, geride 2 yaşında çocuğu kaldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Tıra çarpıp paramparça olan otomobilden cansız bedeni çıkarıldı

Tıra çarpıp paramparça olan otomobilden cansız bedeni çıkarıldı

 Ara sokakta ters dönmüş aracı görenler gözlerine inanamadı! Sürücüsü hafif yaralı olarak kurtuldu

Ara sokakta ters dönmüş aracı görenler gözlerine inanamadı! Sürücüsü hafif yaralı olarak kurtuldu

 Kuaför sırasında husumetlisini görünce silahını çıkarıp kurşun yağdırdı

Kuaför sırasında husumetlisini görünce silahını çıkarıp kurşun yağdırdı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mansur Yavaş İbrahim Altay Adil Karaismailoğlu
Magazin Cansu Dere Gökhan Çıra Acun Ilıcalı Kenan İmirzalıoğlu
Spor Marcao Ali Koç Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Ersin Tatar Hamid Karzai
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika: Kazada vefat etti, geride 2 yaşında çocuğu kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 14:13:12. #1.17#