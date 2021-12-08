Son dakika haber: Kazada savrulan otomobilin direğe çarpması güvenlik kamerasında
Son dakika haberi... Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, trafik kazasına karışan otomobilin savrulup kaldırımda bekleyen iki öğrencinin üzerine gelirken elektrik direğine çarpıp durması güvenlik kamerasına yansıdı.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, trafik kazasına karışan otomobilin savrulup kaldırımda bekleyen iki öğrencinin üzerine gelirken elektrik direğine çarpıp durması güvenlik kamerasına yansıdı.
O.D. idaresindeki hafif ticari araç, Cemalpaşa Mahallesi Kamil Kara Bulvarı'nda Y.F. yönetimindeki 80 LJ 741 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil, kaldırımda bekleyen iki öğrencinin üzerine doğru savrulurken kaldırımdaki elektrik direğine çarparak durdu. Bu sırada direğin arkasında kalan öğrenciler, yara almadan kurtuldu
Yaralanan Y.F. ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.