Son dakika! Kazada ölen yaşlı kadının cenazesi ailesine teslim edildi
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Son dakika! Kazada ölen yaşlı kadının cenazesi ailesine teslim edildi

22.10.2020 00:57 | Son Güncelleme: 22.10.2020 00:57
Son dakika! Kazada ölen yaşlı kadının cenazesi ailesine teslim edildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te dün gece otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden yaşlı kadının cenazesi adli tıp kurumunda yapılan ölüm muayenesinin ardından ailesine teslim edildi.

Gaziantep'te dün gece otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden yaşlı kadının cenazesi adli tıp kurumunda yapılan ölüm muayenesinin ardından ailesine teslim edildi.

Şehitkamil ilçesine bağlı Gazikent Mahallesi'nde dün gece yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 68 yaşındaki Zeynep Karadağ'ın cenazesi, adli tıp kurumunda yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Karadağ'ın cenazesi defin için ailesi tarafından Oğuzeli ilçesine götürüldü. Karadağ'a çarpan otomobilin sürücüsünün ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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