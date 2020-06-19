Son Dakika: Kazada ölen anne ve kızı son yolculuklarına uğurlandı (2) Son dakika güncel haberi... KAMYON ŞOFÖRÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Konya'da, yönetimindeki kamyonla, iddiaya göre ışık ihlali sonucu hafif ticari araca çarpıp, sürücü Ali Yıldız'ın yaralanmasına, Fatma Yıldız ve Emine Pala'nın ölümüne neden olan sürücü Hasan İbiş, 'taksirle yaralama ve öldürme' suçundan adliyeye...

KAMYON ŞOFÖRÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Konya'da, yönetimindeki kamyonla, iddiaya göre ışık ihlali sonucu hafif ticari araca çarpıp, sürücü Ali Yıldız'ın yaralanmasına, Fatma Yıldız ve Emine Pala'nın ölümüne neden olan sürücü Hasan İbiş, 'taksirle yaralama ve öldürme' suçundan adliyeye sevk edildiİbiş'in ifadesinde, "Ben geçerken sarı ışık yanıyordu. Selektör yaptım ama kurtaramadım. Kamyonu terk etmemin nedeni, yakınları gelir diye endişelenip, uzaklaştım. Polise teslim olacaktım" dediği öğrenildi.

Kaynak: DHA