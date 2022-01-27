Son dakika... Kazada ölen anne, oğlu ve torunu son yolculuklarına uğurlandı

ANKARA (DHA) - NİĞDE Otoyolu'nda TIR'ın arkadan minibüse çarptığı kazada ölen Beyaz Efdal (46) ile oğlu Mert Efdal (11) Adana'da, torun Ahmet Bircan (11) ise Niğde'de toprağa verildi.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Ankara- Niğde Otoyolu'nun Niğde gişeleri yakınlarında meydana geldi. Ferman Kaya yönetimindeki 33 BNP 75 plakalı TIR, aynı yöne giden Yunus Efdal (59) yönetimindeki 51 ABN 608 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, minibüsteki 7 kişiden Beyaz Efdal, oğlu Mert Efdal ve torunu Ahmet Bircan'ın hayatını kaybettiği belirledi.

Kaza sonrası gözaltına alınan TIR şoförü Ferman Kaya ise, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.