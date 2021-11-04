Son dakika! Kazada oğullarını kaybeden aile avukatları tarafından dolandırıldı iddiası

KAHRAMANMARAŞ (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta 7 yıl önce meydana gelen trafik kazasında 2 yaşındaki oğlunu kaybeden Kaya ailesi, avukatları Sedat G.'nin sigorta şirketinden aldığı 270 bin 407 lirayı kendilerine ödemediğini öne sürdü. Suç duyurusu sonrası Sedat G. hakkında hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Suçlanan avukat ise iddiaları kabul etmedi.

12 Aralık 2014'te Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunda Mevlüt Kaya yönetimindeki otomobille Y.Y. yönetimindeki otomobilin çarpışması sonucu Yiğit Efecan Kaya hayatını kaybetti. Kazada sürücü Kaya ile yanındaki eşi Gülcan (39) ile kızı Eylül Kaya ise yaralandı. Ağır yaralanan Gülcan Kaya, hastanede 6 ay tedavi gördükten sonra taburcu oldu. Kaya ailesi, Kahramanmaraş Barosu'na kayıtlı Avukat Sedat G.'ye vekalet vererek kaza ile ilgili sigorta şirketine dava açtı.

Avukat Sedat G. ise hakkındaki iddiaları reddetti. DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Sedat G., "Ben onlara ödemeyi yaptım, borcum yok" dedi.