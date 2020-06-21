Son Dakika: Kazada hayatını kaybeden iki kardeş yan yana toprağa verildi
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Son Dakika: Kazada hayatını kaybeden iki kardeş yan yana toprağa verildi

Son dakika 3. sayfa haberi... Eskişehir'den Kastamonu'nun Cide ilçesine geldikleri sırada yoldan çıkarak 20 metreden dereye yuvarlanan araçta hayatlarını kaybeden iki kardeş yan yana toprağa verildi.

Son Dakika: Kazada hayatını kaybeden iki kardeş yan yana toprağa verildi
21.06.2020 14:33 | Son Güncelleme: 21.06.2020 14:52

Eskişehir'den Kastamonu'nun Cide ilçesine geldikleri sırada yoldan çıkarak 20 metreden dereye yuvarlanan araçta hayatlarını kaybeden iki kardeş yan yana toprağa verildi.

Eskişehir'den tedaviden dönen Uysal ailesinin içinde olduğu otomobil, Kastamonu'nun Cide ilçesinde 20 metrelik uçurumdan çaya uçmuştu. Kazada kardeş olan Sedat Uysal ile Vedat Uysal ve Sedat Uysal'ın eşi Mükerrem Uysal hayatlarını kaybetmişti. Ayrıca 14 yaşındaki Ö. F. Uysal ile 3 yaşındaki E. Uysal ve 8 yaşındaki Y. Uysal da yaralanmıştı.

Kazada hayatını kaybeden Sedat Uysal ve Vedat Uysal'ın cenazeleri, Cide ilçesine bağlı Kıranlıkoz köyüne getirildi. Burada baba evinden helallik alınmasının ardından yeni tip korona virüs tedbirleri nedeniyle sosyal mesafeye uygun bir şekilde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Ardından aynı kazada hayatını kaybeden Sedat Uysal'ın eşi Mükerrem Uysal ise, Cide ilçesine bağlı Çakırlı köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi. Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cenaze namazlarında geniş güvenlik önlemleri alarak sık sık cenazeye katılan vatandaşları sosyal mesafe ve maske takmaları konusunda uyardı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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