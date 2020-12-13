Son dakika: Kazada 1'i emekli 2 polis yaralandı
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Son dakika: Kazada 1'i emekli 2 polis yaralandı

13.12.2020 13:59 | Son Güncelleme: 13.12.2020 14:03
Son dakika: Kazada 1'i emekli 2 polis yaralandı

Son dakika haberleri: Amasya'da meydana gelen trafik kazasında 1'i emekli 2 polis yaralandı.

Amasya'da meydana gelen trafik kazasında 1'i emekli 2 polis yaralandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde görevli polis memuru Salih Zileli ile Samsun'da polis olarak görev yaparken emekli olan Kamber Erdoğan Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik kazasında yaralandılar. Yaralı polisler Çorum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kamber Erdoğan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Erdoğan, Samsun'daki hastanede tedavi altına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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