Son dakika! Kaza yaptığı motoru olay yerinden kaçırdı

Son dakika haberine göre DÜZCE (İHA) – Düzce'de motosiklet ile bisiklet kafa kafaya çarpıştı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de motosiklet ile bisiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralanırken, motosikleti bölgeden kaçıran yabancı uyruklu şahıslar polise takıldı.

Kaza, Düzce Cedidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bayrak Caddesi'nden Mimar Sinan Caddesi istikametine dönmek isteyen Hüseyin D. (72), Mimar Sinan Caddesi'nden Bayrak Caddesi'ne giriş yapmaya çalışan yabancı uyruklu Feras Altara'nın kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın ardından yabancı uyruklu şahsın arkadaşı motosikleti bölgeden kaçırdı. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil sağlık ekipleri yaralı Hüseyin D.'yi olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Bu esnada bölgeye gelen polis ekipleri motosiklet sürücüsüne motosikletin nerede olduğunu sorunca arkadaşının motoru alıp gittiğini söyledi. Sürücü ile birlikte motosiklet saklandığı yerden çıkartılarak, muayene, sigorta ve plakasız olduğu tespit edilince motosiklet yediemin otoparkına çekildi. Sürücüye ise evrak eksikliğinden dolayı cezai işlem uygulandı. Yaralı Hüseyin D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasında saniye saniye görüntülendi. Emniyet kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı