Son dakika... Kaza yaptı, sakinleştirmek için dakikalarca uğraştılar...Kaza anı kamerada Bir son dakika haberine göre Kaza yaptı, sakinleştirmek için dakikalarca uğraştılar.

Kaza yaptı, sakinleştirmek için dakikalarca uğraştılar...Kaza anı kamerada Kayseri'de kaza yapan sürücüyü çevredeki vatandaşlar zor sakinleştirdi KAYSERİ - Kayseri'de 2 otomobilin karıştığı trafik kazası sonrasında, kazaya karışan sürücülerden birini sakinleştirmeye çalışan vatandaşlar büyük uğraş verdi. Kaza Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 SF 3763 plakalı araç 38 YH 506 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, kazaya karışan sürücülerden biri, diğerine tepki gösterdi. Vatandaşlar sürücüyü sakinleştirmek için büyük çaba harcadı. Polis ekipleri, meydana gelen kaza ile ilgili olarak işlem başlattı. Kaynak: İHA