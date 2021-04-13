Son Dakika | KAZA YAPIP KAÇARKEN, PLAKASININ DA BULUNDUĞU TAMPON DÜŞTÜ
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Son Dakika | KAZA YAPIP KAÇARKEN, PLAKASININ DA BULUNDUĞU TAMPON DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... BOLU'da, bir otomobile çarptıktan sonra kaçan sürücü, kaza sırasında düşen tamponundaki plakası sayesinde tespit edildi.

BOLU'da, bir otomobile çarptıktan sonra kaçan sürücü, kaza sırasında düşen tamponundaki plakası sayesinde tespit edildi. Sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. 14 BL 968 plakalı otomobil, kavşakta 14 GC 969 plakalı otomobile çarptıktan sonra olay yerinden hızla kaçtı. Kazaya sebep olduktan sonra kaçan otomobilin plakasının da bulunduğu ön tamponu olay yerinde düştü. Maddi hasarın meydana geldiği kazada, olay yerinde düşen tampondaki plaka sayesinde, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Son Dakika | KAZA YAPIP KAÇARKEN, PLAKASININ DA BULUNDUĞU TAMPON DÜŞTÜ
Son Dakika | KAZA YAPIP KAÇARKEN, PLAKASININ DA BULUNDUĞU TAMPON DÜŞTÜ
Son Dakika | KAZA YAPIP KAÇARKEN, PLAKASININ DA BULUNDUĞU TAMPON DÜŞTÜ
Son Dakika | KAZA YAPIP KAÇARKEN, PLAKASININ DA BULUNDUĞU TAMPON DÜŞTÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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