Son dakika... Kaza yapınca kaçtığı polise yakalandı

Son dakika haberine göre ADANA'da devriye görevindeki polis ekibini görünce kaçmak isteyen sürücü paniğe kapılıp otomobiliyle polis aracına çarptı.

ADANA'da devriye görevindeki polis ekibini görünce kaçmak isteyen sürücü paniğe kapılıp otomobiliyle polis aracına çarptı. Otomobildeki 3 kişiden biri yakalandı, araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Olay, saat 07.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede devriye görevinde bulunan polis ekibini gören 01 ADJ 834 plakalı otomobilin sürücüsü, kaçmak istedi. Dar sokakta manevra yapmaya çalışan sürücü, polis aracına çarptı. Otomobildeki 3 kişi, aracı bırakıp, kaçmaya başladı. Şüphelilerden biri yakalanırken, diğer ikisi ara sokaklarda izlerini kaybettirdi. Uyuşturucu madde etkisi altında olduğu düşünülen şüpheli, gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Otomobilde arama yapan polisler, aracın ön tarafında atışa hazır ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Silahların, dün akşam yakın bir noktada gerçekleştirilen ve Necmettin E.'nin başından vurularak ağır yaralanmasına neden olan saldırıda kullanılmış olabileceği üzerinde duran ekipler, kriminal inceleme için tabanca ve av tüfeğine el koyarak emniyete götürdü. İki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ