Son dakika: KAZA YAPAN TANKER YOL KENARINA FORKLİFTLE ÇEKİLDİ
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-400 Karayolu'nda kırmızı ışıkta bekleyen kamyona arkadan çarpan akaryakıt tankeri, forklift ile yol kenarına çekildi.
MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-400 Karayolu'nda kırmızı ışıkta bekleyen kamyona arkadan çarpan akaryakıt tankeri, forklift ile yol kenarına çekildi.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Manavgat Gültepe Kavşağı D-400 karayolunda meydana geldi. Antalya'dan Manavgat istikametine ilerleyen Bilal Aydoğan idaresindeki 07 ARU 054 plakalı kamyon trafik lambasında durdu. Kırmızı ışıkta bekleyen Bilal Aydoğan'ın kamyonuna, Ali Gezer idaresindeki 07 FOU 13 plakalı boş akaryakıt tankeri arkadan çarptı. Şans eseri kazada yaralanan olmadı. Kazada hasar gören akaryakıt tankeri forklift yardımıyla yol kenarına çekildi.