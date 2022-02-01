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Kaza yapan sürücülerin kavgası kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kaza yapan sürücülerin kavgası kameraya yansıdı Arnavutköy-Sultangazi yolunda kaza yapan sürücülerin tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Kaza yapan sürücülerin kavgası kameraya yansıdı

İSTANBUL - Arnavutköy- Sultangazi yolunda kaza yapan sürücülerin tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Arnavutköy - Sultangazi yolunda meydana geldi. İddiaya göre, zincirleme kaza yapan araçlarda bulunan vatandaşlar ve sürücüler kaza sonrasında kavga etmeye başladı. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza yapan sürücülerin kavgası kameraya yansıdı

Kaza yapan sürücülerin kavgası kameraya yansıdı

Kaza yapan sürücülerin kavgası kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - 3. Sayfa

Sultangazi, 3. Sayfa, Haber

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