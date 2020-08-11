Son dakika! Kaza yapan sürücü gözyaşlarına hakim olamadı Son dakika 3. sayfa haberi: Kaza yapan sürücü gözyaşlarına hakim olamadı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü yara almadan kurtulurken kazanın şoku ile gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaza yapan sürücü gözyaşlarına hakim olamadı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü yara almadan kurtulurken kazanın şoku ile gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaza 11.00 sularında Göktepe altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hülya A.idaresindeki 67 AAJ 703 plakalı otomobil kavşaktan dönüş yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar Hülya A.'ya yardım ederken, 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, polis ekipleri ise başka bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin müdahalesini reddeden Hülya A. durumunun iyi olduğunu belirterek hastaneye gitmek istemedi. Kazanın şokunu atlatamayan Hülya A. gözyaşlarına hakim olamadı. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken otomobil çekici vasıtası ile olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: İHA