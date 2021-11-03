Son dakika: KAZA YAPAN KADININ DOĞUM SANCILARI BAŞLAYINCA POLİS HASTANEYE YETİŞTİRDİ - Haberler
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Son dakika: KAZA YAPAN KADININ DOĞUM SANCILARI BAŞLAYINCA POLİS HASTANEYE YETİŞTİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... BİNGÖL'de otomobiliyle maddi hasarlı trafik kazasına karışan 9 aylık hamile Büşra B., doğum sancıları başlayınca, olay yerindeki trafik polislerince hastaneye yetiştirildi.

BİNGÖL (DHA) - BİNGÖL'de otomobiliyle maddi hasarlı trafik kazasına karışan 9 aylık hamile Büşra B., doğum sancıları başlayınca, olay yerindeki trafik polislerince hastaneye yetiştirildi.

Kaza akşam saatlerinde Saray Mahallesi Berti Kavşağı'nda meydana geldi. Büşra B. yönetimindeki HAL-BY 112 yabancı plakalı otomobil, 65 BF 973 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri geldi. Ekiplerin yol güvenliğini sağladığı sırada 9 aylık hamile olan sürücü Büşra B.?nin sancıları başladı. Ekipler, hamile kadını polis aracına bindirerek Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü. Tedavi altına alınan Büşra B.?nin sağlık durumunun iyi olduğu ve gözetim altında tutulduğu öğrenildi.

Trafik polislerinin kadını hastanenin acil servisine getirdiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Son dakika: KAZA YAPAN KADININ DOĞUM SANCILARI BAŞLAYINCA POLİS HASTANEYE YETİŞTİRDİ

Son dakika: KAZA YAPAN KADININ DOĞUM SANCILARI BAŞLAYINCA POLİS HASTANEYE YETİŞTİRDİ

Son dakika: KAZA YAPAN KADININ DOĞUM SANCILARI BAŞLAYINCA POLİS HASTANEYE YETİŞTİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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