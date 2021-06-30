Son Dakika | Kaza yapan ehliyetsiz sürücü yaralandı

Son dakika haberi: Bilecik'te kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.

Kaza, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Barış Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 19 Mayıs Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Mertcan K. idaresindeki 11 AJ 015 plaka kamyonet ile Atakent Caddesi'nde seyir halinde bulunan Ahmet E. idaresindeki 11 AA R579 plakalı motosiklet, caddelerin kesiştiği sokakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü Ahmet E. yaralandı. Yaralı olay yerinde gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralı motosiklet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı