Son dakika: Kaza yapan araca yardıma gitti canından oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika: Kaza yapan araca yardıma gitti canından oldu

19.03.2021 22:53 | Son Güncelleme: 19.03.2021 23:09
Son dakika: Kaza yapan araca yardıma gitti canından oldu

Son dakika haberleri... Ankara'da kaza yapan araca yardıma giderken bir otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti, arkadaşı ise yaralandı.

Ankara'da kaza yapan araca yardıma giderken bir otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti, arkadaşı ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza saat 20.30 sularında Etimesgut Çevreyolu Eskişehir varyantlarından İstanbul istikametinde meydana geldi. Merkez istikametinden İstanbul istikametine giden 06 HD 4082 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazayı görerek sürücüye yardım için gelen Murat B. ve arkadaşı Rafet K.'ye ise arkadan gelen Sefa İ. idaresindeki 06 BNV 124 plakalı otomobil çarptı.

Otomobilin çarptığı yaya şahıslar metrelerce sürüklendi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kazaya yardıma gelen Murat B. olay yerinde hayatını kaybetti. Öte yandan aracın çarptığı yaya Rafet K. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Son dakika: Kaza yapan araca yardıma gitti canından oldu
Son dakika: Kaza yapan araca yardıma gitti canından oldu
Son dakika: Kaza yapan araca yardıma gitti canından oldu
Son dakika: Kaza yapan araca yardıma gitti canından oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Ziya Selçuk Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Ayşegül Çınar Hakan Taşıyan
Spor Ali Koç Cenk Tosun Erol Bulut Caner Erkin Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Kaza yapan araca yardıma gitti canından oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 23:11:55. #1.15#
title