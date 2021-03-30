Son dakika! Kaza yapan araç alev aldı, 2 kişiyi vatandaşlar kurtardı
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Son dakika! Kaza yapan araç alev aldı, 2 kişiyi vatandaşlar kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Kaza yapan araç alev aldı, 2 kişiyi vatandaşlar kurtardı

Son dakika haber: Mersin'in Tarsus ilçesinde kazaya yapan otomobil alev aldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kazaya yapan otomobil alev aldı. Vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, 82 Evler Mahallesi D-400 Karayolu Adana-Mersin istikameti yeni hastane kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa Parmak (36) idaresindeki 06 FC 8720 plakalı araç, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı, ardından alev aldı. Kazayı görenlerin yardıma koştuğu otomobilde bulunan sürücü Mustafa Parmak ve yanındaki Doğukan Şükrü Altun (20) vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarıldı.

Yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobildeki yangını söndürürken, 112 ekipleri yaralanan 2 kişiye müdahale etti. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. - MERSİN

Son dakika! Kaza yapan araç alev aldı, 2 kişiyi vatandaşlar kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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