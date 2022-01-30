KAZA YAPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ AĞLADI

FIRAT, MALATYA (DHA) - DÜZCE'de, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Fırat Özbey (28) yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında ağlayan sürücünün 1.87 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza akşam saatlerinde TEM Otoyolu Düzce gişeleri mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Fırat Özbey (28) yönetimindeki 06 AN 3075 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekibi yaralanan sürücüye ilk müdahalede bulundu. Bu sırada sürücü ağlamaya başladı. İlk müdahalesi yapılan Özbey kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yapılan kontrolde Özbey'in 1.87 promil alkollü olduğu belirlendi.Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.