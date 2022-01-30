KAZA YAPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ AĞLADI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KAZA YAPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ AĞLADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

DÜZCE'de, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Fırat Özbey (28) yaralandı.

FIRAT, MALATYA (DHA) - DÜZCE'de, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Fırat Özbey (28) yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında ağlayan sürücünün 1.87 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza akşam saatlerinde TEM Otoyolu Düzce gişeleri mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Fırat Özbey (28) yönetimindeki 06 AN 3075 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekibi yaralanan sürücüye ilk müdahalede bulundu. Bu sırada sürücü ağlamaya başladı. İlk müdahalesi yapılan Özbey kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yapılan kontrolde Özbey'in 1.87 promil alkollü olduğu belirlendi.Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

KAZA YAPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ AĞLADI

KAZA YAPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ AĞLADI

KAZA YAPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ AĞLADI

KAZA YAPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ AĞLADI

KAZA YAPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ AĞLADI

KAZA YAPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ AĞLADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

TEM Otoyolu, Fırat, Düzce, Kaza, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title