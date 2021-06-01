KAZA TUTANAĞI TUTMAK İÇİN BİR ARAYA GELİP KAVGA ETTİLER 4 KİŞİ YARALANDI
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KAZA TUTANAĞI TUTMAK İÇİN BİR ARAYA GELİP KAVGA ETTİLER 4 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde kazanın ardından tutanak tutmak için bir araya gelen iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde kazanın ardından tutanak tutmak için bir araya gelen iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Olay saat 22.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Kaplan Sokak üzerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde maddi hasarlı kaza yapan kişiler, iddiaya göre akşam olunca tespit tutanağı tutup konuşmak için bir araya geldi. Bu sırada iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Murat İ. ile aynı aileden oldukları öğrenilen Murat K., Tekin K. ve Ramazan K. bıçaklandı. Kavgayı görenler durumu 112 Acil ve polise bildirdi. Bu sırada ağır yaralanan Murat İ. yakınlarda bulunan özel bir hastaneye, Murat K., Tekin K. ve Ramazan K. ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Olayın ardından polis ekipleri kavganın ardından kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA TUTANAĞI TUTMAK İÇİN BİR ARAYA GELİP KAVGA ETTİLER 4 KİŞİ YARALANDI
KAZA TUTANAĞI TUTMAK İÇİN BİR ARAYA GELİP KAVGA ETTİLER 4 KİŞİ YARALANDI
KAZA TUTANAĞI TUTMAK İÇİN BİR ARAYA GELİP KAVGA ETTİLER 4 KİŞİ YARALANDI
KAZA TUTANAĞI TUTMAK İÇİN BİR ARAYA GELİP KAVGA ETTİLER 4 KİŞİ YARALANDI
KAZA TUTANAĞI TUTMAK İÇİN BİR ARAYA GELİP KAVGA ETTİLER 4 KİŞİ YARALANDI
KAZA TUTANAĞI TUTMAK İÇİN BİR ARAYA GELİP KAVGA ETTİLER 4 KİŞİ YARALANDI
KAZA TUTANAĞI TUTMAK İÇİN BİR ARAYA GELİP KAVGA ETTİLER 4 KİŞİ YARALANDI
KAZA TUTANAĞI TUTMAK İÇİN BİR ARAYA GELİP KAVGA ETTİLER 4 KİŞİ YARALANDI
KAZA TUTANAĞI TUTMAK İÇİN BİR ARAYA GELİP KAVGA ETTİLER 4 KİŞİ YARALANDI
KAZA TUTANAĞI TUTMAK İÇİN BİR ARAYA GELİP KAVGA ETTİLER 4 KİŞİ YARALANDI
KAZA TUTANAĞI TUTMAK İÇİN BİR ARAYA GELİP KAVGA ETTİLER 4 KİŞİ YARALANDI
KAZA TUTANAĞI TUTMAK İÇİN BİR ARAYA GELİP KAVGA ETTİLER 4 KİŞİ YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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KAZA TUTANAĞI TUTMAK İÇİN BİR ARAYA GELİP KAVGA ETTİLER 4 KİŞİ YARALANDI - Haberler
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