Son Dakika | DÜZCE KAZA SONRASI ŞOKA GİREN SÜRÜCÜYÜ, OTOMOBİLİNDEN VATANDAŞLAR ÇIKARDI
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Son Dakika | DÜZCE KAZA SONRASI ŞOKA GİREN SÜRÜCÜYÜ, OTOMOBİLİNDEN VATANDAŞLAR ÇIKARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre DÜZCE'de kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı.

DÜZCE'de kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı. Otomobilin motorundan duman çıktığını gören vatandaşlar, şoka giren sürücüyü araçtan çıkardı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında D-100 kara yolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Ümit Gazel idaresindeki 81 BG 044 plakalı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra refüje çıktı. Otomobilin motor kısmından dumanlar çıktığını görenler, kaza sonrası şoka girerek aracından çıkamayan sürücünün yanına giderek, 'Araçtan çık. Aracın yanıyor' dedikten sonra onu araçtan çıkardı. Sağlık ekibi sürücüyü kontrol amacıyla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika | DÜZCE KAZA SONRASI ŞOKA GİREN SÜRÜCÜYÜ, OTOMOBİLİNDEN VATANDAŞLAR ÇIKARDI
Son Dakika | DÜZCE KAZA SONRASI ŞOKA GİREN SÜRÜCÜYÜ, OTOMOBİLİNDEN VATANDAŞLAR ÇIKARDI
Son Dakika | DÜZCE KAZA SONRASI ŞOKA GİREN SÜRÜCÜYÜ, OTOMOBİLİNDEN VATANDAŞLAR ÇIKARDI
Son Dakika | DÜZCE KAZA SONRASI ŞOKA GİREN SÜRÜCÜYÜ, OTOMOBİLİNDEN VATANDAŞLAR ÇIKARDI
Son Dakika | DÜZCE KAZA SONRASI ŞOKA GİREN SÜRÜCÜYÜ, OTOMOBİLİNDEN VATANDAŞLAR ÇIKARDI
Son Dakika | DÜZCE KAZA SONRASI ŞOKA GİREN SÜRÜCÜYÜ, OTOMOBİLİNDEN VATANDAŞLAR ÇIKARDI
Son Dakika | DÜZCE KAZA SONRASI ŞOKA GİREN SÜRÜCÜYÜ, OTOMOBİLİNDEN VATANDAŞLAR ÇIKARDI
Son Dakika | DÜZCE KAZA SONRASI ŞOKA GİREN SÜRÜCÜYÜ, OTOMOBİLİNDEN VATANDAŞLAR ÇIKARDI
Son Dakika | DÜZCE KAZA SONRASI ŞOKA GİREN SÜRÜCÜYÜ, OTOMOBİLİNDEN VATANDAŞLAR ÇIKARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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