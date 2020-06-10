Son Dakika | Kaza kurbanı çift son yolculuklarına uğurlandı Son dakika haberlerine göre Kaza kurbanı çift son yolculuklarına uğurlandı Yeni aldıkları otomobil ile tırın altında kalarak can veren genç çiftin cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi Adana'nın Ceyhan ilçesinde, önceki gün sabah aldıkları otomobil ile gezintiye çıktıkları akşam tırın altında kalarak hayatını...

Kaza kurbanı çift son yolculuklarına uğurlandı Yeni aldıkları otomobil ile tırın altında kalarak can veren genç çiftin cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde, önceki gün sabah aldıkları otomobil ile gezintiye çıktıkları akşam tırın altında kalarak hayatını kaybeden çiftin gözyaşları arasında toprağa verildi. Alınan bilgiye göre, 2 çocuk sahibi Çağrı-Gizem Cesur çifti dün sabah, biriktirdikleri 107 bin lira ile yatırım amaçlı ikinci el otomobil satın aldı. Çift, akşam Yumurtalık'tan Ceyhan'a dönmek için yola çıktı. Çağrı Cesur yönetimindeki 59 AAV 341 plakalı otomobil, Tarsus - Adana - Gaziantep Otoyolu bağlantı kavşağından ana yola çıkan Rauf K.'nin kullandığı 77 AZ 636 plakalı tırın altına girdi. Tırın altında sıkışan çift, uzun süren çaba sonunda çıkartıldı. Sağlık ekipleri çiftin öldüğünü belirledi. Tır sürücüsü Rauf K. gözaltına alınırken, çiftin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından çiftin cenazeleri, Ceyhan ilçesine götürüldü. Çağrı-Gizem Cesur çifti, Ceyhan Yeni Asri Mezarlığında yakınlarının gözyaşları arasında defnedildi. Kaynak: İHA